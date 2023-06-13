Об этом он сказал в интервью PBS .

"Ну, я понимаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я также думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас самой актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство", - заявил Столтенберг.

По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса сосредоточены на предоставлении Украине военной поддержки.

"Потому что если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи. Потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - сказал Столтенберг.