Невозможно назвать точные даты вступления Украины в НАТО, пока идет война, – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны
Об этом он сказал в интервью PBS .
"Ну, я понимаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я также думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас самой актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство", - заявил Столтенберг.
По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса сосредоточены на предоставлении Украине военной поддержки.
"Потому что если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи. Потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - сказал Столтенберг.
- 10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
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