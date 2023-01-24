Об этом сообщила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова на пресс-конференции 24 января, передают росСМИ.

"Азовсталь восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно... Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР, – ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать", - сказала она.

"Собственно внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются", – добавила Максимова.

По ее словам, два градообразующих предприятия Мариуполя - комбинат Азовсталь и завод Ильича - остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

По словам представительницы страны-агрессорки, захватчики понимают, что людям нужно не только восстановить жилье, но и дать работу. Впрочем, оккупанты намерены сосредоточиться на развитии сельского хозяйства, подчеркнула Максимова.

В ноябре 2022 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо рассказывал, что оккупанты режут Азовсталь на металлолом .

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