"Невозможно было представить ткое в ХХІ веке": Кулеба призвал миссию суда в Гааге приехать в Бучу для сбора доказательств преступлений РФ

Об этом он заявил в эфире британского радио Times UK radio, говорится в заявлении МИД.



"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян", - подчеркнул Кулеба.



По его словам, МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд. Министр подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.



"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, и также уходя из них", - заявил он.



Глава МИД Украины рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования.



"Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ. Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также Министр иностранных дел Украины требует от G7 разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи.

3 апреля эксминистр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должна немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.

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