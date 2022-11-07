"Невнимательно читал Достоевского": посол Украины в США прокомментировала слова Папы Римского о "гуманизме российского народа"
Посол Украины в США Оксана Маркарова посоветовала Папе Римскому внимательнее читать произведения писателя Федора Достоевского, в ответ на его выражение о "гуманизме российского народа"
Об этом Маркарова написала в facebook .
По ее мнению, Папа Римский, видимо, рассеянно читал Достоевского, иначе он не удивлялся бы жесткости россиян, которая им естественно присуща.
"А несколько других произведений российских писателей и поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда было грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого", - убеждена Маркарова.
- 6 ноября Папа Франциск заявил, что его поражает жестокость российских военных , потому что он "имеет большое уважение к гуманизму российского народа".
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