Невинно фольклористичная и непринужденно утонченная. Украинская дизайнер создала коллекцию для Gucci
Украинская дизайнер Вита Кин создала коллекцию одежды с украинской вышивкой для линии Gucci Vault
Об этом сообщает BBC News Украина.
В новую коллекцию Gucci вошли вышиванки и платья в традиционном украинском стиле, созданные украинским дизайнером Витой Кин.
На сайте Gucci отмечается, что на создание коллекции дизайнер вдохновила традиционная украинская вышивка. Платья хвалят за "цветочную вышивку с изысканным дизайном", а коллекцию называют "невинно фольклористичной и непринужденно утонченой".
В коллекцию вошли мини- и макси-платья с высокой талией, юбка и блуза-вышиванка, шали и кейп. Все изделия дополнены вышивкой и аппликацией, а изготовлены из льна.
- 19 мая коллекционер старинной украинской одежды Роксоляна Шимчук заявила, что в трудные времена вышиванка — это как необходимость идентифицировать своего, и не нужно в XXI веке стесняться совмещать вышиванку с современной одеждой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное