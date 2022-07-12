Об этом сообщает BBC News Украина.

В новую коллекцию Gucci вошли вышиванки и платья в традиционном украинском стиле, созданные украинским дизайнером Витой Кин.

На сайте Gucci отмечается, что на создание коллекции дизайнер вдохновила традиционная украинская вышивка. Платья хвалят за "цветочную вышивку с изысканным дизайном", а коллекцию называют "невинно фольклористичной и непринужденно утонченой".

В коллекцию вошли мини- и макси-платья с высокой талией, юбка и блуза-вышиванка, шали и кейп. Все изделия дополнены вышивкой и аппликацией, а изготовлены из льна.

19 мая коллекционер старинной украинской одежды Роксоляна Шимчук заявила, что в трудные времена вышиванка — это как необходимость идентифицировать своего, и не нужно в XXI веке стесняться совмещать вышиванку с современной одеждой.

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