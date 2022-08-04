Об этом расследователи рассказали в видео, обнародованном на YouTube.

"Людмила Путина была невидимкой: ее усиленно прятали от нас, не давали ей самостоятельно сказать ни слова. Ее не видели на публике годами, а сейчас и вовсе забыли. Где сейчас мать двух путинских дочерей? Что с ней произошло после развода?" – очертили свою задачу журналисты.

Людмила Путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, созданным под нее.

Мэрия Москвы и управделами президента передали этому Центру в собственность участок земли и дореволюционное имение по улице Воздвиженка, 9 в центре Москвы. В нем произвели ремонт, надстроив два этажа, и переименовали в Центр развития межличностных коммуникаций.

Сейчас им руководит новый муж Путиной Артур Очеретный, с которым она состоит в браке с 2015 года.

Формально Людмила не имеет отношения к Центру и никаких формальных должностей у нее нет. Все разрешения на реконструкцию Центра и его финансирование выделялись именно Очеретному, который с 2003 года занимался организацией мероприятий и праздников, а в 2010 году стал директором Центра развития межличностных коммуникаций.

"Центр сдает дом в аренду личной фирме Людмилы "Меридиан", а та уже сдает ее в субаренду ВТБ, Сберу (Сбербанку, - ред.) и коммерческим фирмам. Фактически вся прибыль оседает у Людмилы, за аренду она платит в разы меньше, чем получает от субаренды. На аренде в год фирма Людмилы зарабатывает более 250 млн рублей, из которых ВТБ и Сбер дают более 150 млн", - говорится в расследовании.

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Фактически бывшей жене Путина отдали для обогащения имение и земельный участок в центре Москвы примерной стоимостью 10 млрд рублей.

"Также Центр получает государственное финансирование. Три крупнейших спонсора: мэрия Москвы, Газпромбанк и Северсталь близкого к Путину олигарха Алексея Мордашова…. Всего за три года от мэрии Центр получил 175 млн рублей, от Газпромбанка — 140 млн и от Северстали — 100 млн. Эти деньги тоже оседают в кармане компании Людмилы: Центр дает ссуду фирме "Меридиан", "Меридиан" сразу — Людмиле", — добавляют расследователи.

Так что фирма "Меридиан" платит Путиной миллионы рублей "зарплаты" и "премий". За два года бывшая супруга Путина заработала 232 млн рублей (около $2 млн).

К слову, ни Очеретный, ни бывшие жены Путина, владеющие имуществом в Европе (в том числе виллой во Франции), не попали под санкции ЕС из-за войны России против Украины.

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