Потому что, когда мы его победим, мы построим конкурентоспособную нацию и страну. А если нет, то нет.

Невежество – это не незнание. Это воинственное недознание. Когда ты уверен, что что-то знаешь, рассказываешь это другим, принимаешь на основе этого решения — но действительно "знаешь" или неправильно, или недостаточно. Когда картина мира, которую ты распространяешь, – лубок или просто ложь.

Невежество – это не незнание. Это воинственное недознание

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Учитывая это, меня все равно корчит от недо-экспертов и от фальшивых мифов, от лубочного патриотизма к антинауке и вымышленных цитат Омара Черчилевича Кортасара. Некоторые путают это с пренебрежением, другие даже сравнивают с украинофобией, но для меня это именно та любовь к стране, ради которой я готов терпеть любые упреки.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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