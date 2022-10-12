"Невежды - они ничему не научились". Данилов отреагировал на удары РФ по критической инфраструктуре Украины
Секретарь СНБО прокомментировал ракетные удары РФ по украинской критической инфраструктуре и назвал россиян невеждами
Об этом Алексей Данилов написал в твиттере.
"Россияне так ничего и не поняли. Лишь в 20 в. украинцы пережили мировые войны, революции, террор и Голодомор. Веками россия нас уничтожала, а мы создали собственное государство. Кремль думает нас сломать холодом, отключением света или воды? Невежды – они нечему не научились", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное