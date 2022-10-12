Об этом Алексей Данилов написал в твиттере.

"Россияне так ничего и не поняли. Лишь в 20 в. украинцы пережили мировые войны, революции, террор и Голодомор. Веками россия нас уничтожала, а мы создали собственное государство. Кремль думает нас сломать холодом, отключением света или воды? Невежды – они нечему не научились", - говорится в сообщении.