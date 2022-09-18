Невеста оккупанта попросила привезти из Украины "чью-то голову", – перехват СБУ
Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" из убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников
Такие подарки у жениха просила российская девушка из Подмосковья в разговоре, перехваченном Службой безопасности Украины
Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ППК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже несколько больше.
"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнера" отрезали голову мужику…" – делится женщина планами из будущей супружеской жизни.
Украинский китель россиянка планирует использовать в ролевых играх со своим будущим мужем.
"Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться", – отмечает любимая захватчику, который стремится как можно быстрее покинуть войну.
В СБУ отметили необратимость наказания за безнравственное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины.
- Напомним, 12 сентября СБУ обнародовала разговор рашиста с женой, где он рассказывал, как грузит на Харьковщине мертвых оккупантов.
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