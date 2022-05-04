"Невероятные зверства российской армии необходимо расследовать и наказать": спикер парламента Молдовы Игорь Гросу посетил Бучу

Об этом пишет не странице в фейсбуке спикер парламента Молдовы Игорь Гросу .



"Официальный визит в Украину начался с города Буча, одного из населенных пунктов в пригороде Киева, подвергшихся невероятным зверствам со стороны российской армии. Эта война должна быть остановлена, а военные преступления расследованы и наказаны", - написал Игорь Гросу.

28 апреля прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35-й общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

В Киевской области правоохранители нашли тела еще четырех, украинцев, убитых оккупантами. Среди них 10-летняя девочка и 92-летняя женщина.

29 апреля в Бучанском районе Киевщины нашли тела трех мужчин, которых оккупанты сначала долго пытали, а затем убили.

В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические дротики от снарядов российской артиллерии.

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