"Невероятные зверства российской армии необходимо расследовать и наказать": спикер парламента Молдовы Игорь Гросу посетил Бучу
Сегодня, 4 апреля, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу посетил Бучу во время визита в Украину. Он подчеркнул, что войну необходимо остановить, а военные преступления РФ – расследовать
Об этом пишет не странице в фейсбуке спикер парламента Молдовы Игорь Гросу .
"Официальный визит в Украину начался с города Буча, одного из населенных пунктов в пригороде Киева, подвергшихся невероятным зверствам со стороны российской армии. Эта война должна быть остановлена, а военные преступления расследованы и наказаны", - написал Игорь Гросу.
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