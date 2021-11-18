Невероятно интригующая история: Промоутер хочет увидеть бой Усик - Канело
Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал возможным переход лучшего боксера мира Сауля Альвареса в тяжелый вес
Об этом он рассказал в интервью каналу Boxing UK.
По его словам, вероятность того, что Сауль Альварес когда-нибудь выступит в сверхтяжелом весе достаточно велика.
"Были примеры Джеймса Тони, Роя Джонса-младшего. Не вижу больших препятствий, почему бы Канело не попробовать силы в сверхтяжелом весе. Он сильный парень, доказал свою состоятельность в разных весовых категориях, сейчас он поднимется в крузервейт", - обосновал Красюк.
Он добавил, что переход Альвареса в сверхтяжелый вес интригующий и он хотел бы увидеть его бой с Усиком.
"Это невероятно интригующая история - увидеть бойца из полусреднего дивизиона хевивейти. Каннело - Усик, это был бы интересный бой. С другой стороны, вы можете представить себе поединок Альвареса и Фьюри? Невероятно", - сказал Красюк.
31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради следующего боя перескочит через одну категорию.
Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также он владел чемпионскими титулами в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).
Альварес – лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик занимает в нем второе место и является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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17 ноября стало известно, что Сауль Альварес проведет против Илунги Макабу бой за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе.
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