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Невероятно горжусь, что представляю Украину: Свитолина назвала цель на Олимпиаде-2020

17 июля, 2021 суббота
17:36
Спорт Элина Свитолина

Теннисистка Элина Свитолина заявила, что стремится на Олимпийских играх в Токио принести Украине медаль

Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.

По ее словам, выступления за сборную Украины всегда являются для нее дополнительной мотивацией.

"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особое чувство", - сказала Свитолина.

Она добавила, что ставит своей целью выиграть в Токио медаль.

"Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", - заверила Свитолина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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