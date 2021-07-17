Невероятно горжусь, что представляю Украину: Свитолина назвала цель на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.

По ее словам, выступления за сборную Украины всегда являются для нее дополнительной мотивацией.

"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особое чувство", - сказала Свитолина.

Она добавила, что ставит своей целью выиграть в Токио медаль.

"Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", - заверила Свитолина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.