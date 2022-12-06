Фотографию из укрытия Фолькер Тюрк опубликовал в твиттере.

"Встреча с правозащитниками в подземном укрытии в Киеве во время ракетного удара и сирены авиации. Невозможно поверить, что это происходит почти каждый день в Украине. Это не должно стать новой нормой", - написал он.

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк в воскресенье, 4 декабря, прибыл с четырехдневным официальным визитом в Украину по приглашению правительства. Свой визит он начал с посещения Ирпеня и Бучи.

"Я нахожусь в Украине в знак солидарности с жертвами этой ужасной войны, начатой в результате вторжения Российской Федерации 24 февраля. Я здесь, чтобы выразить солидарность, особенно в эти тяжелые зимние месяцы", – сказал Фолькер Тюрк.

Он отметил, что зима для многих украинцев связана с большим трудом, подчеркнув, что многие жители страны мерзнут и часто остаются без освещения.

В программе поездки Верховного комиссара – встречи с чиновниками и представителями гражданского общества, а также с жертвами преступлений и родственниками пропавших без вести или взятых в плен гражданских лиц и военнопленных. Верховный комиссар побывает не только в Киеве и Киевской области, а также в Харькове, Изюме и Ужгороде. На 7 декабря запланирована пресс-конференция, посвященная итогам официального визита.

ООН расследует, являются ли обстрелы Россией украинской инфраструктуры военным преступлением

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них. В правительстве сообщили, что враждебным попаданиям подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. За сутки в результате российских обстрелов погибли 4 человека

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