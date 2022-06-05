"Невероятная точность": в Донецкой области нацгвардейцы уничтожили взвод оккупантов и БМП
В Донецкой области гвардейцы минометами уничтожили около 20 оккупантов и одну БМП, еще 7 единиц российской техники вывели из строя
Об этом сообщили в телеграмме МВД.
"Невероятная точность. Гвардейцы уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области. Выведено из строя еще 7 единиц боевой техники противника", - подчеркнули в министерстве.
Россиянам пришлось укрываться в кустах, но нацгвардейцы минометной батареей уничтожили около 20 российских солдат, а также 8 единиц боевой техники.
"Четыре БТР-82, два МТЛБ и один Т-72 были выведены из строя, а одна БМП-2 больше никогда не сможет вызвать боль украинской земли", - отметили в МВД.
- 5 июня украинские артиллеристы уничтожили склады войск РФ с горючим, техникой и боеприпасами.
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