Об этом сообщили в телеграмме МВД.

"Невероятная точность. Гвардейцы уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области. Выведено из строя еще 7 единиц боевой техники противника", - подчеркнули в министерстве.

Россиянам пришлось укрываться в кустах, но нацгвардейцы минометной батареей уничтожили около 20 российских солдат, а также 8 единиц боевой техники.

"Четыре БТР-82, два МТЛБ и один Т-72 были выведены из строя, а одна БМП-2 больше никогда не сможет вызвать боль украинской земли", - отметили в МВД.

5 июня украинские артиллеристы уничтожили склады войск РФ с горючим, техникой и боеприпасами.

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