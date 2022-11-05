Об этом сообщил в инстаграмме ультрасовременный центр реабилитации Superhumans.

Отмечают, что Данилко на аукционе, состоявшемся в пятницу, 4 ноября, продал автомобиль Rolls Royce Silver Shadow в 1974 года. Машину приобрели за 11 млн грн (284 тыс. долларов или 250 тыс. фунтов стерлингов). Все вырученные от продажи деньги артист передаст на создание центра реабилитации Superhumans в Украине.

Также в своем сообщении Superhumans поблагодарили Андрея Данилко за помощь.

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка для нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко невероятное количество раз. Теперь, благодаря ему, в наших стенах будет биться часть энергии легендарной Queen, и наши пациенты будут чувствовать себя рок-звездами", - написали они.