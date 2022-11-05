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"Невероятная сумма": Данилко продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 млн грн

5 ноября, 2022 суббота
21:28
Таблоид

Украинский артист Андрей Данилко продал на аукционе Sotheby&#39;s в Лондоне автомобиль, ранее принадлежавший Фредди Меркьюри

Об этом сообщил в инстаграмме ультрасовременный центр реабилитации Superhumans.

Отмечают, что Данилко на аукционе, состоявшемся в пятницу, 4 ноября, продал автомобиль Rolls Royce Silver Shadow в 1974 года. Машину приобрели за 11 млн грн (284 тыс. долларов или 250 тыс. фунтов стерлингов). Все вырученные от продажи деньги артист передаст на создание центра реабилитации Superhumans в Украине.

Также в своем сообщении Superhumans поблагодарили Андрея Данилко за помощь.

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка для нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко невероятное количество раз. Теперь, благодаря ему, в наших стенах будет биться часть энергии легендарной Queen, и наши пациенты будут чувствовать себя рок-звездами", - написали они.

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