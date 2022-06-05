Неважно, где они расположены: экспосол США заявил, что Украина может бить по российской артиллерии на территории РФ
Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что ВСУ могут избивать по российской артиллерии даже на территории РФ
Об этом сообщает "Укринформ".
"Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне - это и есть цели. Неважно, где они расположены - в Украине или России", - говорит Уильям Тейлор.
По словам дипломата, российская артиллерия, стреляющая с территории РФ, будет целью поражения.
"США должны делать больше, предоставлять дополнительное индивидуальное оружие, вообще больше видов оружия. Системы HIMARS и MLRS – это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и прислать больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок, это Соединенные Штаты должны поддерживать Украину прямо сейчас всем, чем можем", - заявил Уильям Тейлор.
Тейлор подчеркнул, что у России также большой арсенал, которым наносит значительные удары по украинским позициям.
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