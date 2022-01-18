Невакцинированным футболистам "Реала" и "Челси" могут запретить играть в Лиге чемпионов

Об этом сообщает The Times.



В 1/8 финала ЛЧ "Челси" сыграет против французского "Лилля", а "Реал" ждет встречу с ПСЖ в Париже. Во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса.



Такой закон может создать трудности для невакцинированных футболистов "Реала" и "Челси". Не известны точные фамилии не прививающихся игроков клуба, но такие есть. Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее говорил, что "прививка – это индивидуальный выбор каждого игрока".



Матчи 1/8 финала ЛЧ во Франции пройдут 15 февраля и 16 марта.

По информации итальянских СМИ, у украинца Руслана Малиновского нет сертификата о вакцинации от коронавируса, поэтому сейчас он пропускает матчи Серии А.