Невакцинированным футболистам "Реала" и "Челси" могут запретить играть в Лиге чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" и лондонского "Челси", которые еще не вакцинировались от COVID-19, рискуют пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает The Times.
В 1/8 финала ЛЧ "Челси" сыграет против французского "Лилля", а "Реал" ждет встречу с ПСЖ в Париже. Во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса.
Такой закон может создать трудности для невакцинированных футболистов "Реала" и "Челси". Не известны точные фамилии не прививающихся игроков клуба, но такие есть. Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее говорил, что "прививка – это индивидуальный выбор каждого игрока".
Матчи 1/8 финала ЛЧ во Франции пройдут 15 февраля и 16 марта.
- По информации итальянских СМИ, у украинца Руслана Малиновского нет сертификата о вакцинации от коронавируса, поэтому сейчас он пропускает матчи Серии А.
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