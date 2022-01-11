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Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с 31 января отстранят от работы, - Минздрав
31 января 2022 г. вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, согласно которому медики, коммунальщики и местные чиновники, не получившие прививки от COVID-19, будут отстранены от работы
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно приказу в список лиц, которые обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19, добавили работников:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Приказ не касается людей, имеющих медицинское заключение о противопоказании к прививкам против COVID-19.
В Минздраве напоминают, что обязательную вакцинацию уже требуют от работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в большинстве европейских стран сейчас фиксируют рост количества случаев инфицирования новым штаммом "Омикрон". Согласно исследованию, у инфицированных этим штаммом риск попасть в больницу меньше на 50%, чем у инфицированных "Дельтой".
"При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для получивших три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - пояснил Ляшко.
- 11 января главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине хватает вакцины от коронавируса и для проведения полного прививочного курса, и для бустерных доз.
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