Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с 31 января отстранят от работы, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Согласно приказу в список лиц, которые обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19, добавили работников:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

11 января главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине хватает вакцины от коронавируса и для проведения полного прививочного курса, и для бустерных доз.

"Работники этих учреждений, которые не получат, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении.Приказ не касается людей, имеющих медицинское заключение о противопоказании к прививкам против COVID-19.В Минздраве напоминают, что обязательную вакцинацию уже требуют от работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государстваМинистр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в большинстве европейских стран сейчас фиксируют рост количества случаев инфицирования новым штаммом "Омикрон". Согласно исследованию, у инфицированных этим штаммом риск попасть в больницу меньше на 50%, чем у инфицированных "Дельтой"."При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для получивших три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - пояснил Ляшко.