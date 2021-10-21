Невакцинированных людей обязали устанавливать приложение Дома при въезде в Украину: он работает по новым правилам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, при пересечении государственной границы Украины вакцинированные лица будут обязаны устанавливать приложение "Дома". При этом он изменит функцию - теперь его необходимо устанавливать на 72 часа, до момента, пока лицо не сделает тестирование на COVID-19. Также отменено контроль на основе данных геолокации и распознавания лица.



По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за прошлый год приложением воспользовались почти миллион человек, возвращавшихся из-за границы и проходили две недели самоизоляции.



"Теперь, учитывая актуальную ситуацию, Дома изменит свои функции. Его нужно будет устанавливать на 72 часа и не нужно будет проходить контроль по данным геолокации и делать фото", - цитирует пресс служба слова Федорова.



В пресс-служба объяснили, что для регистрации в приложении Дома нужно указать фамилию, имя и отчество (при наличии), серию и номер паспорта, место самоизоляции и номер телефона.



После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген-тест, результат которого подтянуться в приложение. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицирована Министерством здравоохранения. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата необходимо позвонить семейному врачу.



В ведомстве также отметили, что если человек по каким-либо причинам не сделала тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически будет передаваться правоохранительным органам. Они избирательно проверять пребывания таких лиц в местах самоизоляции.



Если же человек не установит приложение, то, в случае граждан Украины, им придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцев - отправлять во въезде на территорию Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb