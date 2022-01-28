Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадают в больницу в 46 раз чаще из-за штамма "Омикрон", чем трижды привитые, - ученые
Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще от штамма коронавируса "Омикрон", чем те, кто получил три дозы вакцины
Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
Госпитализаций также было в 52 раза больше среди непривитых в возрасте 65+.
Ученые исследовали разницу между показателями госпитализации среди привитых двумя дозами и совсем не вакцинированных людей в разных возрастных группах.
Так, госпитализаций было:
- в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;
- в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12-17 лет;
- в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;
- в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50-64 лет;
- и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.
За период распространения "Омикрона" в США фиксировали 240 госпитализаций с COVID-19 на 100 тыс. среди невакцинированных людей.
Среди привившихся дважды показатель госпитализаций составил 27 на 100 тыс., а среди получивших третью дозу этот показатель равнялся 4,8 на 100 тыс.
По данным, собранным учеными через сеть с более чем 250 больницами неотложной помощи в 14 штатах, полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой гарантирует 98% защиты от попадания в больницу с "Омикроном".
- Напомним, исследование показало, что высокий уровень Т-клеток, которые формируются вследствие простуды, защищает от заражения коронавирусом.
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