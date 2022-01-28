Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадают в больницу в 46 раз чаще из-за штамма "Омикрон", чем трижды привитые, - ученые

Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).



Госпитализаций также было в 52 раза больше среди непривитых в возрасте 65+.







Ученые исследовали разницу между показателями госпитализации среди привитых двумя дозами и совсем не вакцинированных людей в разных возрастных группах.



Так, госпитализаций было:

в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;

в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12-17 лет;

в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;

в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50-64 лет;

и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.

Напомним, исследование показало, что высокий уровень Т-клеток, которые формируются вследствие простуды, защищает от заражения коронавирусом.

За период распространения "Омикрона" в США фиксировали 240 госпитализаций с COVID-19 на 100 тыс. среди невакцинированных людей.Среди привившихся дважды показатель госпитализаций составил 27 на 100 тыс., а среди получивших третью дозу этот показатель равнялся 4,8 на 100 тыс.По данным, собранным учеными через сеть с более чем 250 больницами неотложной помощи в 14 штатах, полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой гарантирует 98% защиты от попадания в больницу с "Омикроном".