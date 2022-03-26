Неужели НАТО до сих пор руководит Москва из-за устрашения и шантажа?, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Говорил сегодня с президентом Польши. Дважды. О наших людях, которые нашли защиту на территории Польши и о нашей общей безопасности, безопасности всех европейцев. Говорил и о том, какая цена этой безопасности. А она очень конкретна – это самолеты, танки, противоракетная оборона, противокорабельное оружие для Украины, это то, что есть у наших партнеров, что у них просто пылится, в конечном счете это нужно не только для свободы Украины, но и для Европы. российским захватчиком окажутся государства Балтии, Польша, Словакия – весь восток Европы, все они окажутся в опасности, потому что только 1% самолетов и другого оружия будут оставлены в ангарах и на складах, мы не просили и не просим больше, но ждем 31 день. Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва, из-за запугивания", - отметил президент Украины.

Партнерам нужно активизировать помощь Украине. И здесь упор не только на Украине, но и на то, что это нужно и партнерам. И именно об этом еще в середине марта договаривались с премьерами трех стран, прибывших в Киев.

"Сразу после разговора с Дудой говорил с защитниками Мариуполя и подумал, что хотя бы 1% решимости этих ребят передать НАТО. Тогда они не думали бы уже 31 день о том, как передать нам несколько десятков самолетов или танков", - подытожил глава. государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb