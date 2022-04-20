"Неужели готовы свести вашу роль в решении тяжелейшего кризиса безопасности к обсуждению?": Кислица раскритиковал Совбез ООН за беспомощность в отношении действий РФ в Украине

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

"Мы все ценим свое время, поэтому позвольте спросить вас: как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" – заметил Кислица.

Как известно, постоянным членом Совбеза ООН определен СССР, а не РФ.

Постпред отметил, что эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине. При этом он подчеркнул важность предоставления помощи Украине на двустороннем уровне.

"Неужели вы готовы свести роль Совета безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только к обсуждениям?" – спросил Кислица.

Также он "настойчиво призвал" Совбез "серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующего выполнению Советом его главного долга - поддержанию международного мира и безопасности".

Постпред подчеркнул, что неспособность СБ влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что "Совет бБезопасности продолжает притворяться, будто Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".

Он считает, что роль этого органа не изменится, "если ответ не будет найден в ближайшее время".

Справка: Согласно статье 23 Устава ООН, Совет безопасности состоит из 15 членов Организации. Китай, Франция, СССР, Великобритания и США являются постоянными членами Совбеза. В свою очередь Россия занимает место постоянного члена, ведь считает себя продолжательницей СССР.

