"Неужели готовы свести вашу роль в решении тяжелейшего кризиса безопасности к обсуждению?": Кислица раскритиковал Совбез ООН за беспомощность в отношении действий РФ в Украине
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что неспособность Совета безопасности ООН влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что она продолжает делать вид, будто РФ является полноправным и легитимным постоянным членом
Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.
"Мы все ценим свое время, поэтому позвольте спросить вас: как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" – заметил Кислица.
Как известно, постоянным членом Совбеза ООН определен СССР, а не РФ.
Постпред отметил, что эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине. При этом он подчеркнул важность предоставления помощи Украине на двустороннем уровне.
"Неужели вы готовы свести роль Совета безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только к обсуждениям?" – спросил Кислица.
Также он "настойчиво призвал" Совбез "серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующего выполнению Советом его главного долга - поддержанию международного мира и безопасности".
Постпред подчеркнул, что неспособность СБ влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что "Совет бБезопасности продолжает притворяться, будто Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".
Он считает, что роль этого органа не изменится, "если ответ не будет найден в ближайшее время".
Справка: Согласно статье 23 Устава ООН, Совет безопасности состоит из 15 членов Организации. Китай, Франция, СССР, Великобритания и США являются постоянными членами Совбеза. В свою очередь Россия занимает место постоянного члена, ведь считает себя продолжательницей СССР.
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