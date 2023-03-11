Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Неужели это для того, чтобы у каждого, кто работает на государственных должностях, был страх?
OPINION

Неужели это для того, чтобы у каждого, кто работает на государственных должностях, был страх?

Виктор Шлинчак
11 мартa, 2023 суббота
16:01
Мнение

В ближайшие дни "история Коболева" имеет все шансы повториться еще с двумя небезызвестными топменеджерами

Фамилии называть не буду. Не хочу.

Вообще после видео с расстрелом нашего защитника и сообщения о гибели Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи) трудно как-то собрать мысли вместе. И трудно осознать логику процессов, уже очевидно нуждающихся в объяснениях.

Но ведь, блин, что же происходит с этими подозрениями НАБУ, судами, залогами? И Коболев – лишь один из бывших топ-менеджеров. Таких десятков.

Читайте также:Как обеспечить экономический рост в условиях войны

Неужели это для того, чтобы у каждого, кто работает на государственных должностях, был страх? За любое решение, которое можно считать неоднозначным.

Цель — подвесить всех бывших этими делами, чтобы были более сговорчивыми нынешние? Или просто – чтобы поделились?

Цель — подвесить всех бывших этими делами, чтобы были более сговорчивыми нынешние?

Или просто – чтобы поделились?

Читайте также: Окно возможностей для Украины может превратиться в глухую стену

А с другой стороны — это все происходит под крышей НАБУ, которое с момента создания пыталось не испортить себе репутацию.

Или уж какая-нибудь другая "установка"? И от кого?

Сори, но где искать ответ на все это?

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Экономика
НАБУ
Читайте также:
10 мартa, 2023 пятница
Наступление российских войск еще не началось, - генерал Кривонос
Реджеп Тайїп Ердоган
9 мартa, 2023 четверг
Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
10 мартa, 2023 пятница
Кабмин принял решение о безотлагательном строительстве оборонительных фортификационных сооружений в отдельных областях
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 мартa
16:54
Эксклюзив
Если будем систематически отрабатывать нашими средствами на 500-800 км вглубь РФ, то это ускорит желание россиян закончить войну, - генерал Кривонос
16:46
Обновлено
Россияне обстреляли Запорожье ракетами из С-300
16:43
Рефлексии на события войны: в музее Ханенко открыли выставку работ
16:30
Эксклюзив
Москва стремится, чтобы Пекин выступал адвокатом интересов Кремля, - Фейгин
16:02
Россия пытается имитировать наращивание своих военных сил в Запорожской области, - Центр нацсопротивления
15:52
Обновлено
"Заря" победила "Львов" и увеличила отрыв от "Динамо", результаты и расписание других матчей 17-го тура УПЛ
15:49
Медведчук
Медведчук говорит, что в Украине с него несколько месяцев не снимали наручники
15:34
"Эта тема не стоит на повестке дня": Италия не планирует переносить посольство в Израиле в Иерусалим
15:27
Фьюри пригласил для подготовки к бою с Усиком экс-чемпиона мира
15:15
Литва отмечает День восстановления независимости
15:15
В подразделения "Гвардии наступления" набрали необходимое количество бойцов
14:57
ВСУ готовы в кратчайшие сроки направить воинов-зенитчиков на обучение в Норвегию
14:44
Иран объявил, что договорился с Россией о покупке истребителей Су-35
14:38
Премьер Британии Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем, - The Times
14:38
Эксклюзив
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Лукашенко может участвовать в подготовке большой провокации со стороны Белоруссии, - Санников
14:36
Эксклюзив
Марк Фейгин
Если у Пригожина не останется ресурсов, значит РФ потратила их на Бахмутском направлении, - Фейгин
14:30
жито
В 2023 году Украина вырастит вдвое больше сельхозпродукции, чем потребит, - Минагропром
14:20
Оскар
Кулеба раскритиковал организаторов "Оскара" за отказ показать обращение Зеленского
14:02
OPINION
Поступления в госбюджет почти вдвое меньше кассовых расходов
13:47
Банк Кремниевой долины потерпел крупнейшее банкротство в США со времен кризиса 2008 года
13:44
В Фьюри объяснили, почему Усик не заслуживает одинакового гонорара с британцем
13:30
Дания намерена предоставить Украине первую партию танков Leopard 1 в течение весны
13:19
Пентагон
Пентагон запросит $170 млрд, в том числе для замены оружия, отправленного Украине, - Bloomberg
13:09
Таможня США задержала посылку РФ с тремя скифскими мечами. Их передали украинскому посольству
12:49
Россияне в Луганской области закрывают города, гражданские не имеют доступа к больницам и сети
12:30
Херсон оказался под обстрелом РФ, есть погибшие и пострадавшие
12:24
Медведев предложил изменить название Украины
12:13
На протяжении суток россияне били по Донетчине: повреждены многоэтажки, линии электропередачи, два человека погибли
12:11
Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
12:02
OPINION
Коррупция просто везде
11:52
Генерал-полковник Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ "уже не за горами"
11:32
В Харьковской области задержали мужчину, который во время оккупации Купянска организовал вещание российских телеканалов
11:21
В МИД РФ отреагировали на решение Зеленского по поводу петиции о переименовании России в Московию
11:03
Британия обратилась к спонсорам Олимпиады-2024 с просьбой не допустить на Игры россиян и белорусов
11:00
За прошедшие сутки РФ выпустила 355 снарядов по Херсону и области: повреждены дома, есть погибшие и раненые
11:00
Пресс-релиз
Григорий Козловский и ФК "Рух" отправили на передовую для ВСУ восемь "Посейдонов"
10:38
В МИД Канады призвали Си Цзиньпина к диалогу с Зеленским
10:35
Из-за атаки на энергосистему 9 марта свет будут выключаться в двух областях
10:32
Микрочип
США планируют усилить ограничения на экспорт микрочипов в Китай, - Bloomberg
10:13
Россия вывела в Черное море ракетоноситель "калибров"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV