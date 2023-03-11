Фамилии называть не буду. Не хочу.

Вообще после видео с расстрелом нашего защитника и сообщения о гибели Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи) трудно как-то собрать мысли вместе. И трудно осознать логику процессов, уже очевидно нуждающихся в объяснениях.

Но ведь, блин, что же происходит с этими подозрениями НАБУ, судами, залогами? И Коболев – лишь один из бывших топ-менеджеров. Таких десятков.

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Неужели это для того, чтобы у каждого, кто работает на государственных должностях, был страх? За любое решение, которое можно считать неоднозначным.

Цель — подвесить всех бывших этими делами, чтобы были более сговорчивыми нынешние? Или просто – чтобы поделились?

Цель — подвесить всех бывших этими делами, чтобы были более сговорчивыми нынешние?

Или просто – чтобы поделились?

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А с другой стороны — это все происходит под крышей НАБУ, которое с момента создания пыталось не испортить себе репутацию.

Или уж какая-нибудь другая "установка"? И от кого?

Сори, но где искать ответ на все это?

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Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

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