Неуважение продолжается - этого нельзя терпеть: директор ПСЖ высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"
Спортивный директор ПСЖ Леонардо негативно отреагировал на разговоры о трансфере Килиана Мбаппе в "Реал"
Об этом сообщает L'Equipe.
Параллельно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что надеется на трансфер.
"Пришло время это прекратить. Эти разговоры являются продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такую неуважение нельзя терпеть. Мбаппе - футболист ПСЖ. Клуб понимает, что эти отношения продолжаются", - сказал директор ПСЖ Леонардо.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября французский форвард Килиан Мбаппе признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.35
Покупка 26.35Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное