Неуважение продолжается - этого нельзя терпеть: директор ПСЖ высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"

Об этом сообщает L'Equipe.



Параллельно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что надеется на трансфер.



"Пришло время это прекратить. Эти разговоры являются продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такую неуважение нельзя терпеть. Мбаппе - футболист ПСЖ. Клуб понимает, что эти отношения продолжаются", - сказал директор ПСЖ Леонардо.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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