"Неуважение к гражданскому обществу": ЕС осудил введение Россией уголовного наказания для членов "нежелательных" общественных организаций
Европейский Союз осуждает действия РФ, направленные на ограничение деятельности общественных организаций
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном Европейской службой внешних действий, передает Укринформ.
"Последние решения офиса российского генерального прокурора включить в перечень "нежелательных" несколько общественных организаций, в том числе зарегистрированную в Праге Společnost Svobody Informace (Свобода информационного общества) является еще одним подтверждением неуважения российских властей к живому и независимому гражданскому обществу. Ни одна из этих организаций не заслуживает такого отношения. Европейский Союз раз за разом осуждает российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба закона противоречат международным обязательствам России в области прав человека ", - говорится в документе.
ЕС поддерживает деятельность неправительственных организаций, которые способствуют развитию трансграничного взаимопонимания и улучшению отношений между странами. В связи с этим Евросоюз призывает российские власти пересмотреть принятые решения и способствовать развитию контактов между людьми в пользу России и ЕС.
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