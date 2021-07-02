"Неуважение к гражданскому обществу": ЕС осудил введение Россией уголовного наказания для членов "нежелательных" общественных организаций

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном Европейской службой внешних действий, передает Укринформ.

"Последние решения офиса российского генерального прокурора включить в перечень "нежелательных" несколько общественных организаций, в том числе зарегистрированную в Праге Společnost Svobody Informace (Свобода информационного общества) является еще одним подтверждением неуважения российских властей к живому и независимому гражданскому обществу. Ни одна из этих организаций не заслуживает такого отношения. Европейский Союз раз за разом осуждает российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба закона противоречат международным обязательствам России в области прав человека ", - говорится в документе.

ЕС поддерживает деятельность неправительственных организаций, которые способствуют развитию трансграничного взаимопонимания и улучшению отношений между странами. В связи с этим Евросоюз призывает российские власти пересмотреть принятые решения и способствовать развитию контактов между людьми в пользу России и ЕС.

Напомним, в России введут уголовную ответственность за участие и организацию работы "нежелательных организаций": рядовым участникам "организаций" грозит от 1 до 4 лет лишения свободы, а организаторам - от 2 до 6.