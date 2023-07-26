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Неутешительные результаты: Зеленский сообщил предварительные выводы проверки военкомов

26 июля, 2023 среда
03:44
Общество

Президент Владимир Зеленский получил предварительные результаты проверки военкомов, они оказались неутешительными – с ними уже работают правоохранители

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит", - говорится в сообщении.

При этом президент подчеркнул, что военным и чиновникам, которые думают "якобы можно нахать где-то в тылу", не будет места в мирной жизни Украины после войны.

"Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о ситуации в Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" - "Батальон "Испания"".

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиумкласса и недвижимое имущество в Королевстве Испания. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В начале декабря 2022 года подозреваемый, который был военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

Во второй половине декабря 2022 года чиновник выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турция, на Сейшельских островах и в Королевстве Испания.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Впоследствии там заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

В НАПК заявили, что в течение трех месяцев планируют проверить образ жизни всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

22 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечалось, что в ходе досудебного расследования был собран огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также исследовались материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

Президент Владимир Зеленский 22 июля заявил , что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. ДБР и Офис генерального прокурора продолжали следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно предоставят обществу.

В понедельник, 24 июля, в Киеве ДБР вместе с Офисом генерального прокурора задержали Евгения Борисова. После объявления подозрения он пытался скрыться от следствия. Для этого фигурант менял номера телефонов, автомобилей, свое местоположение и т.д.

25 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Борисову – его отправили под стражу на два месяца с правом внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Криминал
Владимир Зеленский
Военные новости
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