Неуставные отношения, психическое заболевание, небрежное отношение к службе: ГБР назвало версии расстрела нацгвардейцев в Днепре

Об этом сообщает пресс-центр ГБР .



По словам Алексея Сухачева, основной версией является совершение преступления из-за неуставных отношений. Также следователи рассматривают версию о психическом заболевании подозреваемого, его нахождении в физиологическом аффекте и совершении убийства по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.



СБУ Днепропетровщины получила поручение по поводу проверки последней версии. В частности, следствие установило, что в 2019 Артемий Рябчук две недели находился в России.



Руководитель ГБР напомнил, что расследование продолжается по следующим преступлениям: умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК), дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК), похищение военнослужащим оружия и боевых припасов условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УКУ), бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УКУ), небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).



Алексей Сухачев рассказал, что сразу после задержания нацгвардейца 27 января ему объявили о подозрении, а 28 января избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.



К Артемию Рябчуку были применены меры усиленной безопасности в местах его содержания.



В ходе допроса он рассказал, что стал служить в этой воинской части в конце октября 2021 года. Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за психологического влияния на него со стороны солдат старшего призыва, которое длилось с конца ноября 2021 года. Это заключалось в пренебрежительном отношении и травле мужчины из-за того, что он сообщал командирам о нарушении устава военными, а также в том, что старослужащие заставляли Артемия Рябчука убирать помещения во время отдыха в составе караула.



Кроме того, нацгвардиец добавил, что во время совершения преступления был злой и обладал омраченным сознанием, поэтому не сознавал, что делает. Это будут проверять во время психолого-психиатрической экспертизы.



Артемий Рябчук опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.



Следствие установило, что у подозреваемого нет телесных повреждений и он не находился в состоянии алкогольного опьянения.



Алексей Сухачев отметил, что 3 февраля 2022 года подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, предоставленных в ходе досудебного расследования.



Он подчеркнул, что следователи ГБР Полтавы круглосуточно проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий. В частности, проведено 15 осмотров мест происшествия, вещей и документов.



Признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до сих пор лечатся. В качестве представителей потерпевших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в Днепре и предоставлены соответствующие поручения по этому поводу соответствующим территориальным подразделениям ГБР. Назначено 24 разных экспертиз.



В качестве свидетелей допросили 29 человек среди служащих и командиров воинской части. В суд направлено 11 ходатайств о предоставлении разрешений на проведение осмотров места преступления, ареста изъятого имущества и т.п. Предоставлен ряд поручений оперативным подразделениям ГБР, Национальной полиции Украины, СБУ.



Следователи проверяют факты небрежного отношения к военной службе и бездействия руководства воинской части, где служил подозреваемый.



Для этого допросили 29 человек, из которых 9 – военные должностные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т.д.



В военной части провели обыск и изъяли документы о порядке прохождения службы, ее организации на территории Южномаша, также назначена военная экспертиза.



Сейчас следователи проверяют факты нарушения несения караульной службы, в частности, порядка хранения и выдачи боевого оружия и боеприпасов, допуска военнослужащих к самостоятельному несению службы с оружием и т.д.

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