Neuralink Илона Маска начинает испытание мозгового чипа на людях с параличом
Стартап Илона Маска Neuralink, разрабатывающий мозговые чипы, 19 сентября заявил, что начинает испытания на людях мозгового имплантата для пациентов с параличом
Об этом сообщает Reuters.
Компания получила одобрение независимой комиссии до начала первого испытания мозгового имплантата на людях для пациентов с параличом.
В ходе исследования планируют проверить безопасность и эффективность беспроводного имплантированного интерфейса "мозг - компьютер" Neuralink, чтобы дать возможность людям с параличом управлять внешними электронными устройствами посредством мысли.
В Neuralink уточнили, что участие в испытаниях примут пациенты с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.
- 1 декабря 2022 года Илон Маск анонсировал испытания спустя примерно полгода чипа на человеке. Двумя годами ранее компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, а спустя чуть более 19 месяцев после этого - обезьяне.
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