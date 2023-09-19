Neuralink Илона Маска начинает испытание мозгового чипа на людях с параличом

Об этом сообщает Reuters.

Компания получила одобрение независимой комиссии до начала первого испытания мозгового имплантата на людях для пациентов с параличом.

В ходе исследования планируют проверить безопасность и эффективность беспроводного имплантированного интерфейса "мозг - компьютер" Neuralink, чтобы дать возможность людям с параличом управлять внешними электронными устройствами посредством мысли.

В Neuralink уточнили, что участие в испытаниях примут пациенты с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.