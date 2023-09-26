"[Не]уничтож[аем]ые": в Киеве открыли выставку, посвященную репрессиям украинской интеллигенции начала ХХ века
В Музее выдающихся деятелей украинской культуры началась мультимедийная историческая экспозиция "[Не]уничтож[аем]ые", рассказывающая о репрессиях против интеллигенции в начале прошлого века
Об этом сообщает Украинский культурный фонд.
Экспозиция раскрывает судьбу людей из окружения семей Старицких и Косачей: арест мужа Леси Украинки, заключение внучки Михаила Старицкого, преследование семьи Ивана Франко и показательные суды украинской интеллигенции. Выставка проходит в доме, где когда-то жила семья Косачей, а также соседствовали Михаил Старицкий с семьей и Иван Франко, который часто приходил к ним в гости.
Фото: Украинский культурный фонд
На выставке представлены истории, забытые или скрытые от общественности. Выставочное пространство наполнено материалами из государственных архивов, памятками из Фонда Ивана Франко, раритетными фотографиями, личными вещами и предметами из захоронений Быковнянского леса.
"Этот проект крайне важен в контексте формирования национальной памяти, ведь мы создали его не только чтобы рассказать о драматических страницах нашей истории, но и чтобы еще раз подчеркнуть преступления России, свидетелями которых сегодня являемся мы. Это лишь продолжение того, что они творили в прошлом. Поэтому мы должны об этом много говорить, должны знать свою историю, знать всю правду, чтобы больше не дать себя обмануть никогда снова" , - отметила куратор проекта Ольга Гураль .
Фото: Украинский культурный фонд
Выставку дополняют эмоциональные инсталляции – модель тюремной камеры, похожей на ту, которую рисовала в своем дневнике Людмила Старицкая-Черняховская, вагон поезда, которым перевозили осужденных в ссылку и инсталляция-метафора Быковнянского леса, где совершено одно из самых страшных преступлений.
Фото: Украинский культурный фонд
Музей выдающихся деятелей украинской культуры приглашает посетить кураторскую экскурсию по экспозиции в рамках выставки 26 сентября в 16:00. Регистрация .
Также лекторий Ольги Гураль "Противостояние системе: Людмила Старицкая-Черняховская и ее семья в 1930-х годах" состоится 28 сентября в 16:00. Регистрация .
Выставка "[Не]уничтож[аем]ые" будет действовать до 31 октября. Посещение мероприятий бесплатное.
Адрес: город Киев, улица Саксаганского, 93-97.
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