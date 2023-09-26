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"[Не]уничтож[аем]ые": в Киеве открыли выставку, посвященную репрессиям украинской интеллигенции начала ХХ века

26 сентября, 2023 вторник
11:58
Культура

В Музее выдающихся деятелей украинской культуры началась мультимедийная историческая экспозиция "[Не]уничтож[аем]ые", рассказывающая о репрессиях против интеллигенции в начале прошлого века

Об этом сообщает Украинский культурный фонд.

Экспозиция раскрывает судьбу людей из окружения семей Старицких и Косачей: арест мужа Леси Украинки, заключение внучки Михаила Старицкого, преследование семьи Ивана Франко и показательные суды украинской интеллигенции. Выставка проходит в доме, где когда-то жила семья Косачей, а также соседствовали Михаил Старицкий с семьей и Иван Франко, который часто приходил к ним в гости.

На фото: виставка "[Не]знищен[н]і"

Фото: Украинский культурный фонд

На выставке представлены истории, забытые или скрытые от общественности. Выставочное пространство наполнено материалами из государственных архивов, памятками из Фонда Ивана Франко, раритетными фотографиями, личными вещами и предметами из захоронений Быковнянского леса.

"Этот проект крайне важен в контексте формирования национальной памяти, ведь мы создали его не только чтобы рассказать о драматических страницах нашей истории, но и чтобы еще раз подчеркнуть преступления России, свидетелями которых сегодня являемся мы. Это лишь продолжение того, что они творили в прошлом. Поэтому мы должны об этом много говорить, должны знать свою историю, знать всю правду, чтобы больше не дать себя обмануть никогда снова" , - отметила куратор проекта Ольга Гураль .

На фото: виставка "[Не]знищен[н]і"

Фото: Украинский культурный фонд

Выставку дополняют эмоциональные инсталляции – модель тюремной камеры, похожей на ту, которую рисовала в своем дневнике Людмила Старицкая-Черняховская, вагон поезда, которым перевозили осужденных в ссылку и инсталляция-метафора Быковнянского леса, где совершено одно из самых страшных преступлений.

На фото: виставка "[Не]знищен[н]і"

Фото: Украинский культурный фонд

Музей выдающихся деятелей украинской культуры приглашает посетить кураторскую экскурсию по экспозиции в рамках выставки 26 сентября в 16:00. Регистрация .

Также лекторий Ольги Гураль "Противостояние системе: Людмила Старицкая-Черняховская и ее семья в 1930-х годах" состоится 28 сентября в 16:00. Регистрация .

Выставка "[Не]уничтож[аем]ые" будет действовать до 31 октября. Посещение мероприятий бесплатное.

Адрес: город Киев, улица Саксаганского, 93-97.

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