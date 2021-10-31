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Неудачный старт отопительного сезона: экономия на отоплении школ под видом карантина

31 октября, 2021 воскресенье
14:05
Общество

Старт отопительного сезона 2021-2022 годов едва ли не один из самых неудачных за всю Независимость, ведь власть откровенно экономит на отоплении, прикрываясь эпидемиологической ситуацией в стране

Об этом говорится в специальном сюжете для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Сначала украинские власти убеждали, что отопительный сезон начнется вовремя. Тарифы для населения не изменятся. Украина не будет импортировать электроэнергию из Белоруссии и России.

Не прошло месяца, как стало очевидно, все это пустые разговоры. Украина оказалась полностью неготова к отопительному сезону.

“На сегодняшний день почти все составляющие отопительного сезона – отсутствуют. У нас нет газа, у нас не хватает газа, скажем так, у нас не хватает угля, у нас его практически нет”, – сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют 18,5 млрд. кубометров, что почти на 35% меньше прошлогодних показателей. Хранилища заполнены только на 59,6%. А запасы угля почти в 4 раза меньше плановых 3-х тонн.

27 октября "Укрэнерго" провел аукцион для импорта электроэнергии из России и Белоруссии. 1 ноября 2021 года истекает срок запрета импорта и, скорее всего, он восстановится. Несмотря на то, что прямые убытки энергосистемы Украины от таких поставок в предыдущие годы оценивались в 3 млрд грн. Несмотря на то, что покупая энергию в России, мы тем самым спонсируем и ее воюющую с нами армию.

В 50-ти городах Украины счета Теплокоммунэнерго арестованы за долги. Они физически не могут начать отопительный сезон. До сих пор холодные батареи у многих украинцев и из-за незаконченных ремонтов сетей и котельных.

“В Киеве более 300 разрытий, которые нужно закончить. Реально отопительный сезон в некоторых районах Киева начнется через месяц, не раньше”, – отметил Олег Попенко.

Большинство облгазов повышают стоимость собственных услуг на распределение – в некоторых случаях на 400-500%. Покрыть разницу в тарифах из собственных бюджетов многие города не способны, не помогут и субвенции от государства. Так что эксперты убеждены – суммы в платежках для населения возрастут. Более того, некоторые потребители увидели изменения в платежках за газ уже за сентябрь.

Некоторые города пытаются сэкономить на газе за счет коммунальных предприятий. Так, в Кременчуге все школы отправили на дистанционное обучение. Якобы из-за коронавируса. Хотя город находится в желтой зоне, а в большинстве учебных заведений более 80% работников вакцинированы. Поэтому, согласно постановлению Кабмина, школы должны работать.

“В центральной части города до сих пор холодно, до сих пор нет горячей воды, хотя мэр отчитывается, что в помещениях появилось отопление. Истинная причина, почему дети сейчас идут на дистанционное обучение, это экономия городских властей. Это сбережения средств”, – сообщил депутат Кременчугского городского совета Богдан Лазоренко.

Такая ситуация взбудоражила родителей, они вышли на митинг под городской совет. Однако мэр города Виталий Малецкий упорно убеждает – все из-за сложной эпидемиологической ситуации. Хотя сам мэр Малецкий до сих пор не вакцинировался от COVID-19. Так что очевидно, что дело здесь не в коронавирусе, городские власти Кременчуга пытаются сэкономить на отоплении школ. Между тем, эксперты убеждены, похожая ситуация будет и в других городах.

"Практически 70% отправляют всех на карантин не потому, что у них карантин, а потому что реальная проблема в отсутствии средств на оплату за газ", - подчеркнул Попенко.

Поэтому вместо обещанного спокойного отопительного сезона украинцев могут ждать повышенные платежки, неотапливаемые школы и больницы и холодные батареи дома.

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отопительный сезон
карантин
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