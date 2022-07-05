Неудачный партнер. Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии эмигрировала в США
Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийства и отказывается давать интервью
Об этом пишет The Washington Post в статье, посвященной расследованию российской агентуры в Австрии.
"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угроз убийства", - говорится в публикации.
В связи с обнародованием фактов деятельности ФСБ и других разведывательных служб на территории Австрийской Республики депутаты парламента требуют тщательного и бескомпромиссного расследования. "Русское влияние в Австрии должно быть тщательно исследовано", - заявила член оппозиционного парламента Стефани Криспер. - В течение многих лет связи с Москвой пронизывали нашу политическую систему. Теперь экономическая и политическая зависимость от России наконец-то стала видимой для всех как угроза безопасности".
Речь идет прежде всего о так называемом деле Эгисто Отта, руководившем агентами под прикрытием в австрийской службе внутренней безопасности.
The Washington Post отмечает, что представители европейских служб безопасности и документы расследования говорят о том, что Отт вместе с другими офицерами австрийской разведки разрабатывал план реорганизации служб безопасности как нового отдела в Министерстве иностранных дел. В то время министерство иностранных дел возглавляла Карин Кнайсль, дипломат и ученый, приведённая к правительству ультраправой Партией свободы.
"Партнер по правительственной коалиции с 2017 по 2019 год, Партия Свободы установила особо теплые отношения с кремлем, отправив своих членов в официальную поездку в 2017 году в аннексированный Россией Крым. Россия захватила украинскую территорию в 2014 году в ходе, который США и Европейский Союз отказались признать, введя экономические санкции против России", - напоминает издание.
"Свадьба Кнайсль в 2018 году стала самым заметным символом захвата России политической элитой. Список приглашенных давал понять "кто есть кто" в австрийской политике, включая бывшего канцлера Себастьяна Курца. Звездным гостем, однако, был президент России Владимир Путин. Во время торжеств Путиным в вальсе была сфотографирована на реверансе к российскому лидеру, когда он целовал ей руку", - пишет The Washington Post.
В следственных документах нет указаний на то, что Кнайсль знала о плане реорганизации, который не был реализован. В текстовых сообщениях WhatsApp репортеру Washington Post Кнайсль сказала, что "не дает интервью" и эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством". Она сказала, что "никогда не слышала о мистере Отте".
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