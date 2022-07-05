Об этом пишет The Washington Post в статье, посвященной расследованию российской агентуры в Австрии.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угроз убийства", - говорится в публикации.

В связи с обнародованием фактов деятельности ФСБ и других разведывательных служб на территории Австрийской Республики депутаты парламента требуют тщательного и бескомпромиссного расследования. "Русское влияние в Австрии должно быть тщательно исследовано", - заявила член оппозиционного парламента Стефани Криспер. - В течение многих лет связи с Москвой пронизывали нашу политическую систему. Теперь экономическая и политическая зависимость от России наконец-то стала видимой для всех как угроза безопасности".

Речь идет прежде всего о так называемом деле Эгисто Отта, руководившем агентами под прикрытием в австрийской службе внутренней безопасности.

The Washington Post отмечает, что представители европейских служб безопасности и документы расследования говорят о том, что Отт вместе с другими офицерами австрийской разведки разрабатывал план реорганизации служб безопасности как нового отдела в Министерстве иностранных дел. В то время министерство иностранных дел возглавляла Карин Кнайсль, дипломат и ученый, приведённая к правительству ультраправой Партией свободы.

"Партнер по правительственной коалиции с 2017 по 2019 год, Партия Свободы установила особо теплые отношения с кремлем, отправив своих членов в официальную поездку в 2017 году в аннексированный Россией Крым. Россия захватила украинскую территорию в 2014 году в ходе, который США и Европейский Союз отказались признать, введя экономические санкции против России", - напоминает издание.