"Неудачник, перестань плакать и прими поражение": Хейни грубо обратился к Ломаченко
Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни отреагировал на то, что представитель Василия Ломаченко Эгис Климас написал письма IBF, WBA, WBO и WBC с просьбой сделать боксера из Украины обязательным претендентом на чемпионские титулы
Об этом Хейни написал в твиттере.
"Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачника по боксу, а потом оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать. Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу" , – говорится в заявлении Дэвина Хейни.
Ранее Хейни заявил, что не намерен встречаться с Ломаченко в реванше.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- После боя стало известно, что Ломаченко превзошел Хейни по числу ударов.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
- 24 мая менеджер Ломаченко написал письма IBF, WBA, WBO и WBC с просьбой сделать боксера из Украины обязательным претендентом на чемпионские титулы.
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