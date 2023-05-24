"Неудачник, перестань плакать и прими поражение": Хейни грубо обратился к Ломаченко

Об этом Хейни написал в твиттере.

"Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачника по боксу, а потом оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать. Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу" , – говорится в заявлении Дэвина Хейни.

Ранее Хейни заявил, что не намерен встречаться с Ломаченко в реванше.