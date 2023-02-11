Неудачи под Угледаром свидетельствуют о плохой подготовке мобилизованных и институциональных проблемах армии РФ, – ISW
Неудачная попытка наступления на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных россиян и институциональных проблемах армии РФ
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
В институте отметили, что недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали последней болевой точкой в российском информационном пространстве.
"Блоггеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блоггеры утверждают, что командиры, руководившие атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что команды тех же ошибок, которые дорого обходятся. Один российский блоггер заявил, что командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – говорится в отчете ISW.
Однако аналитики института считают, что "российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, свидетельствующую о том, что 155 бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании".
"Российские блоггеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы умалять тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блоггеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как институции на отдельных лиц", – предположили в ISW.
- Напомним, 2 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военные РФ рассказывают жителям сел вблизи Мариуполя, получивших приказ в феврале взять Угледар и Запорожье
- 4 февраля в Минобороны Украины заявили, что россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и оцепления Бахмута.
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