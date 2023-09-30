"Нетрудно догадаться, где мы могли остановиться": Алиев заявил о признании целостности Армении и конце сепаратизма в Азербайджане

Его цитаты приводит Радио Свобода и Интерфакс-Азербайджан.

"На территории Азербайджана (после "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 19-20 сентября) больше нет "серых зон". Больше нет незаконных структур. Сепаратизм на наших землях положен конец", - сказал Алиев.

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По его словам, Баку не собирался продолжать операцию и признал территориальную целостность Армении.

"Если бы мы хотели продолжать, нетрудно догадаться, где мы могли остановиться, если бы вообще решили остановиться. Но мы этого не сделали. Мы не намерены. Мы признаем территориальную целостность Армении, заявляем об этом и делаем это с полной ответственностью", - добавил. он.

По мнению президента, причиной антитеррористических мер Азербайджана в Карабахе стали "безответственная политика премьер-министра Армении" и "деятельность сепаратистов".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

По состоянию на утро 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 беженцев.