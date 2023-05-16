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Аналитика

Нетипичная ночная атака, враг впервые применил значительное количество гиперзвуковых ракет воздушного старта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
16 мая, 2023 вторник
22:14
Статьи Сергей Згурец

В залпе было сразу 6 ракет "Кинжал", выпущенных с шести самолетов МиГ-31. Раньше были лишь единичные пуски этих ракет по нашей территории. Уничтожение шести "кинжалов" - это уникальное событие и для разработчиков системы Patriot, и для наших военных

Противодействие Patriot ночной ракетной атаке

Ночью 16 мая враг совершил очередную террористическую ракетную атаку. Оккупанты выпустили по Украине 18 ракет воздушного, морского и наземного базирования с разных направлений. Все ракеты были успешно перехвачены подразделениями ПВО Украины. Но это была довольно нетипичная атака за последний период времени. Впервые враг применил значительное количество гиперзвуковых ракет воздушного старта. В залпе было сразу 6 ракет "Кинжал", выпущенных с шести самолетов МиГ-31. Раньше были лишь единичные пуски "кинжалов" по нашей территории. Во-вторых, в этой атаке не было привычных крылатых ракет типа Х-101 или Х-555, запускаемых с самолетов стратегической авиации. В то же время были применены 9 крылатых ракет "Калибр" с платформ морского базирования.

В чем отличие крылатых ракет "Калибр" от тех же Х-101? "Калибры" запускаются с морских платформ, их старт обнаружить сложнее, потому что они летят на сверхнизкой высоте – до 20 метров. Они могут идти вплотную к земле или вдоль рек, что затрудняет их обнаружение. Также показательно, что во время этой ракетной атаки, а это уже 8-я за 10 дней, враг охотился "кинжалами" прежде всего на объекты в Киеве. Можно предположить, что враг хотел поразить именно наши Patriot, потому что "калибры" сначала должны были внезапно захватить расчеты ПВО, а затем без помех зашли бы "кинжалы". Но у врага с этим планом не сложилось.

Уничтожение шести "кинжалов" - это уникальное событие и для разработчиков системы Patriot, и для наших военных. Patriot подтвердил возможности борьбы с групповыми атаками гиперзвуковых ракет, а наши расчеты показали, что они умеют эффективно действовать в таких сложных и экстремальных условиях. Кстати, сегодня впервые стало известно, какие именно ракеты используют комплексы Patriot в составе ВСУ, так как впервые найдены обломки ракеты РАС-3 CRI&. Это ракета, созданная по технологии Hit-to-Kill, то есть противоракета на большой скорости должна попасть в баллистическую ракету врага, это как попасть пулей в пулю. И Patriot это может.


Мы видели остатки ракеты от комплекса РАС-3 и понимаем, что эта ракета обеспечивает чрезвычайную эффективность по этой технологии Hit-to-Kill, которую не может обеспечить ни один российский противовоздушный комплекс.

Мы уже видели дыру в комплексе боевой части "кинжала" после первого исторического сбивания 4 мая. А боевая часть "кинжала" сделана из титана, чрезвычайно прочного металла, который используется для внешней оболочки боевой части этой ракеты. Внутри хранится 150 кг высокоэнергетической взрывчатки. Понятно, что враг и дальше будет пытаться пробить наш противовоздушный щит, но ситуация становится не в его пользу. Количество систем ПВО Украины увеличивается.

Другая хорошая новость: наконец-то в Украине появился французско-итальянский комплекс SAMP/T, являющийся современной разработкой двух стран. Этот комплекс также имеет противоракетные возможности сбивать баллистические цели.

Потенциал нашей ПВО становится мощнее, но не мешало бы добавить и самолеты, которые расширят арсенал средств борьбы с вражескими целями.

Ситуация в Бахмуте и вокруг

А дальше о ситуации на фронте, прежде всего о Бахмуте. В течение нескольких дней наши военные освободили от врага на севере и юге пригородов Бахмута, около 20 квадратных километров. Об этом сегодня сказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Командующий Сухопутными войсками 16 мая посетил Бахмут и сказал защитникам, что это очередная страница нашей войны, которая началась три дня назад, когда украинские воины перешли в наступление, имея в виду наступление на флангах в Бахмуте. Сырский заявил, что действия наших военных вогнали в ступор всю российскую армию. В настоящее время россияне не знают, где наступление, происходящее под Бахмутом, который они еще недавно считали своим. Но сейчас ситуация абсолютно иная. По словам Сырского, вагнеровцы чувствуют себя в Бахмуте, как крысы в мышеловке, потому что Силы обороны Украины с севера и юга продолжают наступательные действия. Таких мощных примеров в истории ВСУ будет все больше и больше.

карта Бахмут Хромове Кліщіївка 16.05.23

Роман Конон, лейтенант батальона "Свобода" НГУ, рассказал, что сейчас ситуация очень сложная и динамичная на Бахмутском направлении и по всей линии столкновения. Враг прет и бросает огромные ресурсы как стали, так и "живого мяса". Мощно работает вражеская артиллерия, уничтожая и выжигая землю квадратными километрами. Снарядный голод у противника не наблюдается.

Лейтенант выразил искренние надежды на то, что поддержка западных партнеров дойдет до всех украинских подразделений, которые держат Бахмут и другие позиции.

Танковые перспективы Украины

Сейчас мы ждем американских танков Abrams. США переправляют в Германию 30 танков для подготовки наших военных, а в то же время до осени готовятся передать танки Украине и заменяют на них бронирование, чтобы сделать невозможной передачу определенных секретов.

Николай Саламаха, военный эксперт, подполковник запаса ВСУ отметил, что замена бронирования Abrams перед передачей Украине на эффективность танков не повлияет. Есть только одна единственная юридическая проблема – законодательство США, где четко прописано об информации с грифом "секретно", потому что именно химический состав и конструкция брони - технологическая тайна, соответственно, американцы не могут передавать это иностранцам. Поэтому мы получаем технику вместо пакетов спецбронирования с какими-то другими материалами, которые по своим характеристикам будут уступать буквально на 10%.

Подполковник запаса ВСУ считает, что не нужно возобновлять производство украинского танка "Оплот". Во-первых, конструкция этого танка имеет конфликт аналоговой левой части, то есть рабочего места наводчика оператора и правой цифровой части командира танка. Во-вторых, вопрос о предприятиях, которые выпускали компоненты: какая площадка и специалисты нужны, сколько времени и какова будет производительность этого производства. И еще очень много подводных камней, поэтому, откровенно говоря, нужно двигаться вперед и начинать работать над изменением законодательства, искать частные предприятия, которые смогут разрабатывать и выпускать комплектующие для будущего украинского танка. Максимально нужно взять те наработки, которые Украина имеет в наследство от советского танкостроения, а также 30 лет собственных разработок, и дальше двигаться с новыми наработками и возможностями, которые мы получаем с западной техникой. Главное – определиться с калибром 125 мм или 120 мм, а затем понятными станут и конструкция танка и дальнейшее развитие украинского танкостроения.

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