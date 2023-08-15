Netflix заявила, что не будет транслировать "Золотой глобус" в 2024 году
По данным Netflix, она и другие крупные стриминговые платформы отказались транслировать премию "Золотой глобус" в январе следующего года
Об этом информирует пресс-служба .
"Netflix и другие крупные стриминг-сервисы отказались транслировать премию "Золотой глобус"", - говорится в заявлении.
Сообщается, что вероятной причиной этого являются финансы, мол, это невыгодно.
В то же время нет заявлений других стриминговых платформ относительно трансляции "Золотого глобуса" в 2024 году.
Продюсеры, стоящие за 81-м Золотым глобусом, рассматривают многочисленные предложения от потенциальных партнеров по распространению, включая телевизионные сети и стримеры. Это включает в себя NBC, сеть, которая транслирует шоу с 1996 года.
Известно, что церемония "Золотого глобуса" состоится 7 января 2024 года. Информация о том, какая сеть или стриммер будет транслировать церемонию вручения кино- и телевизионных премий, не распространена.
Вполне возможно, что сервис потоковой передачи может стать будущим партнером для кино- и телевизионной премии Globes, особенно поскольку платформы воспринимают рекламу и ищут контент, который привлечет живое участие.
Справка: "Золотой глобус" - американская кинопремия, присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Присуждение "Золотого глобуса" открывает сезон различных наград кино и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награждения "Оскаром". По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Сейчас "Золотой глобус" – одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.
- Голливудская ассоциация иностранной печати 10 января 2023 года объявила победителей кинопремии "Золотой Глобус".
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