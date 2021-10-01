Netflix запустил украинскую версию
Netflix запустил версию сервиса на украинском языке
Об этом сообщает НВ .
Кроме того, фильмы и сериалы будут доступны не только с субтитрами, но и с дубляжом на украинском.
"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", - говорится в сообщении.
Среди сериалов Netflix, которые доступны в украинском дубляже: "Академия Амбрелла", "Бриджертон", "Сексуальное воспитание", "Корона", мультфильм "Митчеллы против машин", "Ферзевой гамбит" и другие.
У Netflix появились официальные страницы в Facebook, Instagram и YouTube на украинском языке. Кроме того, доступен украиноязычный сервис поддержки через приложение в период с 15:00 до 23:00.
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