Netflix запустил украинскую версию

Об этом сообщает НВ .



Кроме того, фильмы и сериалы будут доступны не только с субтитрами, но и с дубляжом на украинском.



"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", - говорится в сообщении.

Среди сериалов Netflix, которые доступны в украинском дубляже: "Академия Амбрелла", "Бриджертон", "Сексуальное воспитание", "Корона", мультфильм "Митчеллы против машин", "Ферзевой гамбит" и другие.

У Netflix появились официальные страницы в Facebook, Instagram и YouTube на украинском языке. Кроме того, доступен украиноязычный сервис поддержки через приложение в период с 15:00 до 23:00.