К трансляции можно подключиться в любую минуту на YouTube-канале Netflix.

Трансляция называется "Бесконечный танец Вэнздей загипнотизирует вас". Отмечается, что этот танец самостоятельно поставила актриса, исполняющая главную роль, – Дженни Ортега. В описании говорится, что, придумывая хореографию, она вдохновлялась архивными записями из клубов 80-х годов.

Танец Вэнздей из одноименного сериала стал массовым трендом социальных сетей.

Просмотры сериала "Вэнздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.

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