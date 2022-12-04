Netflix запустил бесконечную трансляцию танца главной героини сериала "Вэнздей"
В пятницу, 2 декабря, Netflix запустил нескончаемую трансляцию танца Вэнздей, главной героини одноименного сериала
К трансляции можно подключиться в любую минуту на YouTube-канале Netflix.
Трансляция называется "Бесконечный танец Вэнздей загипнотизирует вас". Отмечается, что этот танец самостоятельно поставила актриса, исполняющая главную роль, – Дженни Ортега. В описании говорится, что, придумывая хореографию, она вдохновлялась архивными записями из клубов 80-х годов.
Танец Вэнздей из одноименного сериала стал массовым трендом социальных сетей.
- Просмотры сериала "Вэнздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.
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