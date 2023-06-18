Netflix запускает реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Стриминговый сервис Netflix запускает реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" – проект выйдет уже в ноябре 2023 года
Официальный тизер был опубликован на YouTube канале Netflix.
"Самое большое реалити-шоу в мире с самым большим нашим призом", - комментирует будущий проект сам Netflix.
В реалити примут участие 456 участников со всего мира, которые сразятся в различных испытаниях, основанных на корейских детских играх. Согласно тизеру, все эти испытания зрители уже имели возможность увидеть в "Игре в кальмаре". В свою очередь победитель получит $4,56 млн.
- 21 января 2022 года Netflix официально подтвердил выход второго сезона своего сериала "Игра в кальмара".
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