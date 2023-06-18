Netflix запускает реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Официальный тизер был опубликован на YouTube канале Netflix.

"Самое большое реалити-шоу в мире с самым большим нашим призом", - комментирует будущий проект сам Netflix.

В реалити примут участие 456 участников со всего мира, которые сразятся в различных испытаниях, основанных на корейских детских играх. Согласно тизеру, все эти испытания зрители уже имели возможность увидеть в "Игре в кальмаре". В свою очередь победитель получит $4,56 млн.