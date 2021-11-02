Netflix запускает игры в мобильном приложении
Компания Netflix объявила о запуске игр в своем мобильном приложении
Об этом Netflix написали в Twitter.
"Netflix Игры начнут появляться в мобильном приложении Netflix завтра (3 ноября, - Ред.). Сначала на Android, а позже также на iOS", - говорится в сообщении.
Сервис обещает, что игры будут эксклюзивными, без рекламы и дополнительных транзакций.
Первые 5 игр уже доступны для скачивания.
Также Netflix объяснили, что нужно, чтобы получить доступ:
- войти в приложение;
- перейти к вкладке с играми;
- выбрать желаемую игру;
- скачать ее;
- играть в приложении Netflix.
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