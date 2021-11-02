Netflix запускает игры в мобильном приложении

Об этом Netflix написали в Twitter.



"Netflix Игры начнут появляться в мобильном приложении Netflix завтра (3 ноября, - Ред.). Сначала на Android, а позже также на iOS", - говорится в сообщении.



Сервис обещает, что игры будут эксклюзивными, без рекламы и дополнительных транзакций.



Первые 5 игр уже доступны для скачивания.

войти в приложение;

перейти к вкладке с играми;

выбрать желаемую игру;

скачать ее;

играть в приложении Netflix.