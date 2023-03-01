Netflix выпустит спектакль-приквел к сериалу Stranger things
В среду, 1 марта, Netflix анонсировал театральную постановку "Первая тень" по мотивам одного из самых популярных сериалов Stranger things
Об этом идет речь на сайте кинокомпании.
Отмечается, что спектакль расскажет о прошлом главного злодея четвертого сезона – Векны. Спектакль станет приквелом к основной истории, и, как заявляют сами создатели, "вернет зрителя к началу истории Stranger things и может содержать ключ к разгадке".
"Хокинс, 1959: обычный город со своими заботами. Машина юного Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает его радиошоу всерьез, а Джойс Мальдонадо просто хочет закончить обучение и сбежать из города. Когда приходит новый студент Генри Крил, его семья понимает, что начать все заново не так просто… и тени прошлого оказывают очень далекое влияние", - говорится в описании к спектаклю.
- Компания Netflix снизила цены на подписки в более чем 30 странах, пытаясь привлечь больше подписчиков.
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