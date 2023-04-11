Netflix выпустит мультфильм по сюжету сериала Stranger Things

Об этом пишет Deadline .

Сериал Stranger Things должен завершиться после 5 сезона, однако вселенную планируется расширить. Мультсериал без названия уже получил "добро" от Netflix и исполнительного продюсера Эрика Роблеса.

"Мы всегда мечтали о мультфильме Stranger Things в духе субботних утренних мультиков, которые любили с детства, и видеть эту мечту воплощенной будет невероятно увлекательным. Мы не можем не быть в восторге от того, что придумали Эрик Роблес и его команда - сценарии и обложка , и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами новостью! Приключения продолжаются", - отметили исполнительные продюсеры Мэтт и Росс Дафферы.

Пока не известно, о чем точно расскажет мультсериал.