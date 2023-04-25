Об этом говорится в twitter компании.

"Этим летом все меняется. Третий сезон "Ведьмака" стартует 29 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, Netflix опубликовал постер – согласно ему, вторая часть сезона выйдет 27 июля.

"За семью следует бороться", - говорится в твите.

Анонс трейлера компания опубликовала 24 апреля, подписав "держи крепко, до завтра".