Netflix выпустила трейлер 3-го сезона "Ведьмака" - последнего, в котором Геральта будет играть Генри Кавилл
Netflix выпустила трейлер к 3-му сезону сериала "Ведьмак" – последнему, в котором главную роль сыграет Генри Кавилл. Новый сезон выйдет на экраны 29 июня
Об этом говорится в twitter компании.
"Этим летом все меняется. Третий сезон "Ведьмака" стартует 29 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, Netflix опубликовал постер – согласно ему, вторая часть сезона выйдет 27 июля.
"За семью следует бороться", - говорится в твите.
Анонс трейлера компания опубликовала 24 апреля, подписав "держи крепко, до завтра".
- Британский актер Генри Кавилл рассказал, что оставляет роль Геральта в 4-й части "Ведьмака" от Netflix. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.
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