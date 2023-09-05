Netflix выпустил украинский трейлер "Убийцы"
Украинский тизер фильма "Убийца" появился на стриминговом сервисе Netflix
Об этом информирует пресс-служба .
Режиссер Дэвид Финчер создал ленту о внутренней борьбе и внешних препятствиях убийцы.
"После судьбоносного промаха киллер оказывается в противостоянии с собственными работодателями и с самим собой. Эта миссия заведет его в разные уголки мира, хотя он отрицает, что она личная", - говорится в описании.
Среди актеров Майкл Фассбендер, Тильда Свинтон, Арлисс Говард, Чарльз Парнелл, Sophie Charlotte, Gabriel Polanco, Керри О'Мелли, Эмилиано Перния и Сала Бейкер.
Премьера фильма "Убийца" состоится 10 ноября на Netflix.
Ранее Netflix показал кадры "Убийцы".
Фото: Netflix
Недавние премьеры на Netflix
17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.
В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.
30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".
2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
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