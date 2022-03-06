Netflix уходит с рынка России и прекращает все проекты в стране
Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину
Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на представителя компании, информирует Еспресо.TV.
"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России", – сказал представитель Netflix.
Ранее на этой неделе потоковый сервис объявил, что приостановит все будущие проекты и приобретения из России, присоединившись к растущему списку разорвавших связи со страной компаний.
Netflix также недавно отказался транслировать 20 российских пропагандистских каналов, которые он обязан размещать, согласно российскому законодательству.
Издание отмечает, что Netflix запустил свою услугу в России в 2016 году и имеет около миллиона подписчиков.
Также Netflix недавно объявил, что сделает свой документальный фильм 2015 "Зима в огне: борьба Украины за свободу" доступным для бесплатного просмотра. В центре научного фильма – протесты Евромайдана в Украине, которые были спровоцированы решением бывшего президента Виктора Януковича не подписывать соглашение с Европейским Союзом и решить укрепить связи с Россией. Эти протесты в конечном счете привели к свержению Януковича. Это также обострило напряженность в отношениях с Россией, поскольку Владимир Путин использовал свержение как повод для вторжения и аннексии Крымского полуострова от Украины.
- Напомним, все больше компаний присоединяются к списку тех, кто по несогласию с вторжением в Украину уходят с российского рынка. В частности, сегодня к ним присоединился American Express.
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