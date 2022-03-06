Netflix уходит с рынка России и прекращает все проекты в стране

Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на представителя компании, информирует Еспресо.TV.

"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России", – сказал представитель Netflix.

Ранее на этой неделе потоковый сервис объявил, что приостановит все будущие проекты и приобретения из России, присоединившись к растущему списку разорвавших связи со страной компаний.

Netflix также недавно отказался транслировать 20 российских пропагандистских каналов, которые он обязан размещать, согласно российскому законодательству.

Издание отмечает, что Netflix запустил свою услугу в России в 2016 году и имеет около миллиона подписчиков.

Также Netflix недавно объявил, что сделает свой документальный фильм 2015 "Зима в огне: борьба Украины за свободу" доступным для бесплатного просмотра. В центре научного фильма – протесты Евромайдана в Украине, которые были спровоцированы решением бывшего президента Виктора Януковича не подписывать соглашение с Европейским Союзом и решить укрепить связи с Россией. Эти протесты в конечном счете привели к свержению Януковича. Это также обострило напряженность в отношениях с Россией, поскольку Владимир Путин использовал свержение как повод для вторжения и аннексии Крымского полуострова от Украины.

Напомним, все больше компаний присоединяются к списку тех, кто по несогласию с вторжением в Украину уходят с российского рынка. В частности, сегодня к ним присоединился American Express.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb