Netflix убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Еспресо.TV.

Приложение Netflix больше нельзя найти в поиске Google Play и App Store в России. Таким образом, теперь пользователи из страны-агрессора больше не смогут загрузить приложение на свои мобильные устройства.

Netflix объявил об остановке работы в РФ еще 6 марта. Также стриминговый сервис приостановил работу над российскими фильмами и сериалами.

Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.

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