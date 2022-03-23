Netflix убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России
Стриминговый сервис Netflix убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в РФ
Об этом пишут российские СМИ, сообщает Еспресо.TV.
Приложение Netflix больше нельзя найти в поиске Google Play и App Store в России. Таким образом, теперь пользователи из страны-агрессора больше не смогут загрузить приложение на свои мобильные устройства.
Netflix объявил об остановке работы в РФ еще 6 марта. Также стриминговый сервис приостановил работу над российскими фильмами и сериалами.
- Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
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