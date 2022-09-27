Netflix строит собственную игровую студию в Финляндии
В городе Хельсинки в Финляндии компания Netflix строит с нуля собственную игровую студию
Об этом говорится на официальном сайте.
"Я рад объявить, что мы основываем внутреннюю игровую студию в Хельсинки, Финляндия, директором которой будет Марк Ластикка. Это еще один шаг в нашем видении создания игровой студии мирового класса, которая будет предоставлять разнообразные замечательные и глубоко увлекательные оригинальные игры - без рекламы и покупок в программе - для наших сотен миллионов членов во всем мире", - заявил вице-президент Game Studios Амир Рахими.
Также в Хельсинки есть еще три игровых студии, которые компания отдельно открыла из Next Games, Night School Studio и Boss Fight Entertainment. Каждая из локаций будет иметь свою сферу деятельности.
"Это еще ранний период, и нам нужно еще много работать, чтобы обеспечить отличные игры на Netflix. Создание игры может длиться годами, поэтому я горжусь тем, как мы стабильно строим основу наших игровых студий в течение первого года, и с нетерпением жду поделиться тем, что мы создадим в последующие годы", - добавил Рахими.
- Netflix предоставит гранты на фильмы трех украинских режиссеров. Лента Сенцова, Целик и Никитюк будут финансироваться с помощью грантовой программы разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве со стриминговой платформой.
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