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Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий по 1000 евро для украинских кинематографистов

28 июля, 2022 четверг
17:52
Мир Netflix

Для украинских кинематографистов выделят 100 стипендий по 1000 евро в рамках совместной инициативеы Netflix из House of Europe и Украинской Киноакадемии

Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Во-первых, Netflix заявил, что ушел из России. Во-вторых, вы наверняка заметили, что за несколько месяцев значительно возросло количество украиноязычного контента на платформе. В-третьих, имеем теперь два проекта для поддержки украинской киноиндустрии", - написал он.

Первый проект предполагает, что Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставят 100 стипендий в размере 1000 евро для украинских кинематографистов.

Кроме того, компания организует ряд образовательных сессий с международными экспертами.

Заявку на участие кандидаты смогут подать на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии.

  • С начала полномасштабной войны Netflix ушел с российского рынка и увеличил количество украиноязычного контента на платформе. 30 мая американская компания объявила об этом официально. Пресссекретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

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