Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"
Стриминговый сервис Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона", рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II и королевской семьи
Об этом говорится в официальном объявлении Netflix на YouTube .
Отмечается, что шестой сезон сериала будет выпущен полностью не сразу: первую часть можно будет увидеть с 16 ноября, вторую - с 14 декабря.
Роль королевы Елизаветы II в последнем сезоне снова воплотит британская актриса Имельда Стонтон.
"Корона" - драматический телесериал по мотивам реальных событий, рассказывающий о жизни королевы Елизаветы II, а также о политических и личных событиях, повлиявших на ее правление.
- Ранее Netflix опубликовал тизер реалити-шоу "Игра в кальмаре: Вызов". Проект выйдет уже в ноябре 2023 года.
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