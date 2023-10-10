Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"

Об этом говорится в официальном объявлении Netflix на YouTube .

Отмечается, что шестой сезон сериала будет выпущен полностью не сразу: первую часть можно будет увидеть с 16 ноября, вторую - с 14 декабря.

Роль королевы Елизаветы II в последнем сезоне снова воплотит британская актриса Имельда Стонтон.

"Корона" - драматический телесериал по мотивам реальных событий, рассказывающий о жизни королевы Елизаветы II, а также о политических и личных событиях, повлиявших на ее правление.