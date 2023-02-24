Netflix снизил стоимость подписки в более чем 30 странах мира
Компания Netflix снизила цены на подписки в более чем 30 странах, пытаясь привлечь больше подписчиков
Об этом информирует BBC .
"Мы постоянно ищем пути улучшения опыта наших участников. Мы можем подтвердить, что обновляем цены на наши планы в некоторых странах", - сказал представитель Netflix.
Изменение стоимости относится к определенным тарифным планам. Кое-где цену снизили вдвое.
Плата изменилась для пользователей в части Азии, Европы, Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. В частности, речь идет о странах: Малайзии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Хорватии, Венесуэле, Кении и Иране.
"Участники еще никогда не имели большего выбора, когда дело касается развлечений", – добавил представитель компании изданию.
Сообщается, что Netflix снизил подписку после роста стоимости жизни в выбранных регионах, ведь это заставило пользователей "затягивать пояса".
- Для борьбы с распространением паролей Netflix вводит ограничения, где общие аккаунты смогут создавать только жители одного домохозяйства - теперь раз в месяц необходимо будет подключаться к wi-fi владельцу аккаунта.
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