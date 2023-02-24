Netflix снизил стоимость подписки в более чем 30 странах мира

Об этом информирует BBC .

"Мы постоянно ищем пути улучшения опыта наших участников. Мы можем подтвердить, что обновляем цены на наши планы в некоторых странах", - сказал представитель Netflix.

Изменение стоимости относится к определенным тарифным планам. Кое-где цену снизили вдвое.

Плата изменилась для пользователей в части Азии, Европы, Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. В частности, речь идет о странах: Малайзии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Хорватии, Венесуэле, Кении и Иране.

"Участники еще никогда не имели большего выбора, когда дело касается развлечений", – добавил представитель компании изданию. Сообщается, что Netflix снизил подписку после роста стоимости жизни в выбранных регионах, ведь это заставило пользователей "затягивать пояса".